وزير العدل يزور شرطة عجمان ويشيد بجاهزيتها

المصدر: عجمان - البيان

أشاد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، بجاهزية القيادة العامة لشرطة عجمان وتميزها في مسيرتها الأمنية والخدماتية الذكية وسعيها الحثيث لتعزيز جودة الحياة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه للقيادة العامة لشرطة عجمان، وكان في استقباله اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من كبار الضباط وصف الضباط بشرطة عجمان.

ورافق معالي الوزير، قائد عام شرطة عجمان في جولة زار فيها غرفة العمليات بالقيادة، وكان في استقبالهما المقدم هشام عبد الله بوشهاب مدير إدارة العمليات، واطلع معاليه على أبرز الأنظمة والتحديثات التقنية بمنظومة إدارة البلاغات وربط الأنظمة الأمنية وتوحيد آلية استقبال البلاغات واحتساب زمن الاستجابة في شرطة عجمان، كما اطلع على جهود القيادة في مركز تدريب الشرطة والبرامج التدريبية التي توفرها لتعزيز خبرات وتنمية معارف وخبرات موظفي الشرطة.

وخلال الزيارة تم مناقشة المشاريع والمهام المشتركة والمستحدثة بين الجهتين وسبل تعزيز أواصر التعاون دعماً لخدمة وأمن واستقرار المجتمع في الدولة.

إشادة

وأشاد بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة عجمان في مجال تطوير العمل الأمني وسعيها لتطوير أنظمة وآليات العمل وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية بما يؤدي إلى سرعة الاستجابة للبلاغات والوصول إلى أقل معدلات زمن الاستجابة الشرطية، وأثنى على تميزها في مجال خدمة المتعاملين بحصولها على تصنيف خمس نجوم لعدد 4 من مراكز الشرطة الشاملة ومركز خدمات المرور والترخيص.

من جانبه، ثمَّن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي زيارة معالي وزير العدل للقيادة العامة لشرطة عجمان، وقدم لمعاليه كتاب «شرطة عجمان بين الأمس واليوم» ودرعاً تذكارية، مؤكداً أن شرطة عجمان ستستمر وتواصل كل الجهود في سبيل تعزيز الأمن والأمان ودعم تحقيق رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

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