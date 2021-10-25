وفد من «الداخلية» السعودية يزور شرطة القصيص

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد عبدالحليم محمد الهاشمي مدير مركز شرطة القصيص، وفداً من وزارة الداخلية السعودية برئاسة العقيد محمد بن جريس، مدير إدارة التحول الرقمي بالأمن العام، بحضور العقيد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير المركز، وعدد من الضباط.

ورحب العميد عبدالحليم الهاشمي بالوفد الضيف، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة، مشيراً إلى أن زيارة الوفد السعودي تعد انعكاساً لتلك العلاقة بين الجانبين.

وأكد العميد الهاشمي خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وقدم العميد عبدالحليم الهاشمي شرحاً للوفد السعودي عن الهيكل التنظيمي لشرطة دبي ومراكز الشرطة التابعة لها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها المراكز، والإجراءات الإدارية والجنائية التي يتم اتخاذها فور تلقي البلاغ، والانتقال إلى موقع الحادث، إضافة إلى ما يقدمه المركز من خدمات في منطقة الاختصاص.

جولة

بعد ذلك قام الوفد بجولة في أقسام المركز، تعرف خلالها على نظام عمل الدوريات والإجراءات التي يتم اتخاذها لتغطية منطقة اختصاصه جنائياً ومرورياً، وسير العمل في قسم إسعاد المتعاملين، ومكتب الضابط المناوب ونظام المناوبات الذي تعمل به مراكز الشرطة في دبي، وأفضل الممارسات المعمول بها.كما استمع إلى شرحٍ حول مركز الشرطة الذكي SPS في منطقة اختصاص مركز شرطة القصيص، والخدمات التي يوفرها للجمهور بسهولة ويسر شديدين دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.

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