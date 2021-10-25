بلدية دبي تعزز وعي الجمهور بالمحافظة على نظافة الصحراء

المصدر: دبي - البيان

تحت شعار «معاً لاستدامة المناطق الصحراوية» وضمن خطتها السنوية الخاصة بالتوعية المجتمعية لجميع فئات المجتمع المحلي في إمارة دبي بمجال الإدارة المستدامة للنفايات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، بدأت بلدية دبي حملة «صحراؤنا جميلة» والتي ستستمر حتى شهر مارس من العام المقبل.

وتهدف الحملة لتوعية مرتادي المناطق الصحراوية، وتعزيز ثقافة تقليل النفايات والمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة المحلية، وتتضمن العديد من الزيارات التوعوية الميدانية المباشرة ونشر السلوكيات الصحيحة لكيفية التخلص الآمن من مخلفات الشواء والرحلات البرية من خلال التوعية الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص لتكامل وتضافر جهود التوعية في مجالات المحافظة على البيئة المحلية، وبالتالي دعم جهود القيادة الرشيدة بتعزيز محور «الاستدامة» كإحدى أهم أولويات «إكسبو 2020 دبي» ومحور «استدامة بيئة المدينة» المنبثق عن الخطة الاستراتيجية لبلدية دبي.

برنامج

من خلال هذه الحملة سيتم تطبيق برنامج متكامل لضمان نظافة المناطق الصحراوية، من خلال فريق عمل متخصص يقوم بتنفيذ برنامج تنظيف يومي على مدار الساعة، إذ يشتمل هذا البرنامج على عدد من المحاور الرئيسية والتي من أبرزها تنفيذ مهام متابعة نظافة المواقع الصحراوية، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم نشر الإعلان والفيديو التوعوي عبر البريد الإلكتروني لجميع موظفي حكومة دبي، وسيتم تكثيف التعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مجالات التوعية البيئية لفئة الطلبة والموظفين عن طريق تنظيم محاضرات عن بعد ونشر الرسائل والنصائح عبر البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي وتنفيذ برنامج خاص بالزيارات الرقابية والتفتيشية وتفعيل الدور المجتمعي بالمشاركة بفعاليات التنظيف الميداني في هذه المناطق، هذا وسيشتمل البرنامج على متابعة توفير سلال نفايات مخصصة لاحتواء بقايا مخلفات الفحم الناتجة من مرتادي المناطق الصحراوية «مزودة بالشريط العاكس الليلي» مصنعة من الحديد بحيث تكون مقاومة للحرارة والاشتعال.

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