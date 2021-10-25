عبد الله آل حامد: دور ريادي واستباقي للإمارات في القضاء على شلل الأطفال

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي أن أنظار العالم تتجه لدولة الإمارات في اليوم العالمي لشلل الأطفال، وذلك لدورها الريادي والاستباقي، بقيادة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جعل العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على المرض.

وقال: «مضت الإمارات بدورها الاستثنائي وبنهجها الإنساني على نحو استباقي ومتواصل لحماية صحة أطفال العالم، وضمان وقايتهم من الشلل، من خلال توفير اللقاحات وتمويل حملات التطعيم في البلدان المستهدفة حتى لا يقف هذا المرض عائقاً أمام الأطفال بعد الآن».

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