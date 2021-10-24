الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام القادمة على النحو التالي.

الإثنين:

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر ليلاً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان

الأربعاء:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً قد تكون ركامية - وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

حالة البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس:

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً وتظهر بعض السحب شرقاً مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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