شرطة دبي تستعرض تجربتها في السعادة وجودة الحياة بالمؤتمر الخامس ببلجيكا

المصدر: البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس السعادة والإيجابية، في المؤتمر الخامس في مدينة ميخيلين في بلجيكا، في استعراض لتجربتها في السعادة وجودة الحياة، إلى جانب نخبة من رؤساء الشركات والمؤسسات في هيئات حكومية وخاصة في أوروبا.

وتحدثت في المؤتمر عواطف السويدي، الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والايجابية، متطرقة إلى رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية ليكون شعب الإمارات من أسعد شعوب العالم وأكثرها أماناً، وجهود شرطة دبي المواكبة لتوجهات الدولة والحكومة بتطبيق الرؤية، وتحقيق التوجهات في جميع ممارستها وعملياتها الداخلية والخارجية. كما تطرقت إلى جهود شرطة دبي خلال الجائحة.

وأكدت السويدي أن شرطة دبي تدعم كوادرها البشرية، وتحرص على تحقيق السعادة الداخلية، وهو ما ساهم به المجلس في الوصول إليه بنسبة 96,7% عام 2020، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة في تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها، مستشهدة بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، "السعي للمعرفة هو سعي للسعادة"، في تأكيد إلى أن امتلاك الانسان للحلم والرغبة والطموح والقدرة والمعرفة يحتاج إلى العمل.

وأكدت السويدي أنهم وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يحرصون من خلال المجلس إلى ترسيخ السعادة بين الموظفين وفي المجتمع، عبر جملة من البرامج والمبادرات السنوية، خاصة خلال الجائحة، وأثرت على الجوانب الصحية والنفسية للمجتمعات، وأن معاليه حريص على توفير كل الإمكانيات للمورد البشري للعمل والإنتاج وصولا إلى السعادة الوظيفية، وتوفير بيئة تنافسية دولية تحقق الريادة للمؤسسة الشرطية، منوهة بأبرز مبادرات شرطة دبي ومنها مركز الشرطة الذكي، ومبادرة الروح الإيجابية، ومنصة E-crime للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية وخدمة نتواصل ونحمي لكبار السن.

واستعرضت إنجازات شرطة دبي خلال الخمس سنوات الماضية، وأبرز الإحصائيات التي توضح ريادة مدينة دبي عالميا في مجال الأمن والسعادة. كما تناولت رؤية مجلس السعادة والايجابية وأهدافه وأهميته في دعم الرأس المال البشري، وأهم الأنشطة والفعاليات على مستوى القيادة ومستوى مدينة دبي. وشجعت الحضور لحضور معرض اكسبو ٢٠٢٠ المقام في دولة الإمارات في دبي.

وفي الختام، تقدمت السويدي بالشكر للقيادة الرشيدة ولشرطة دبي لدعمهم وتمكينهم للمرأة، وتوفير مقومات النجاح والتميز حتى تقلدت أعلى المراتب، إيمانا منهم بدورها وقدراتها في دعم مسيرة التنمية الشاملة خاصة مع تزامن احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي للاتحاد.

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