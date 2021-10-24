الإمارات تستضيف التمرين الدولي للطوارئ كونفكس-3 في محطة براكة للطاقة النووية

المصدر: البيان

تستضيف الإمارات التمرين الدولي للطوارئ كونفكس-3 يومي 26 و27 أكتوبر 2021 في محطة براكة للطاقة النووية.

ويُعد هذا التمرين جزءاً من الجهود المتواصلة للرفع من مستوى الجاهزية وضمان تعزيز قدرات الاستجابة وفقاً للمعايير الدولية، تماشياً مع اتفاقيات التأهب لحالات الطوارئ الدولية.

يُقام هذا التمرين بتنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينفّذ تحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفقاً للإطار التشريعي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

يشهد التمرين مشاركة أكثر من 170 دولة ومنظمة عالمية، وأكثر من 10 جهات محلية، ويُعد أحد أكثر تمارين محاكاة الطوارئ تطوراً في العالم.

يتضمن التمرين محاكاة واقعية لعدد من حالات الطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية ومحيطها الخارجي، بهدف قياس مستوى جاهزية دولة الإمارات والحرص على الالتزام بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والشفافية.

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