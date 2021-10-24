حمدان بن محمد يوجه بتشكيل مجلس تجار حتا

المصدر: البيان

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي اليوم بتشكيل "مجلس تجار حتا" والذي سيضم نخبة من شباب المنطقة وأهلها وليكون داعماً للخطة التنموية لحتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً سموه ثقته الكبيرة في أهالي وشباب حتا لقيادة وإدارة المشاريع التطويرية والاستفادة من الفرص الاقتصادية القادمة.

وقال سموه في حسابه على تويتر" وجهنا اليوم بتشكيل "مجلس تجار حتا" والذي سيضم نخبة من شباب المنطقة وأهلها وليكون داعماً للخطة التنموية لحتا التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد .. أساس التنمية هي المواطن وهدفنا خلق فرص استثمارية وتنمية اقتصادية يشارك فيها ويستفيد منها شباب حتا.

وأضاف سموه "ثقتنا كبيرة في أهالي وشباب حتا لقيادة وإدارة المشاريع التطويرية والاستفادة من الفرص الاقتصادية القادمة والتي ستسهم في تطوير مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية لحتا ولدبي".

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