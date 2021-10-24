محمد بن زايد يجدد التأكيد على المساهمة في بناء عالم خالٍ من شلل الأطفال

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن شجاعة وتفاني العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية حققت تقدما كبيرا في مكافحة شلل الأطفال، مشيراً سموه إلى تجديد التأكيد على المساهمة في بناء عالم خالٍ من مرض شلل الأطفال.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "بفضل شجاعة وتفاني العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، حقق العالم تقدماً كبيراً في مكافحة شلل الأطفال .. وفي اليوم العالمي لشلل الأطفال وبالتعاون مع شركائنا العالميين، نجدد تأكيدنا على المساهمة في بناء عالم خالٍ من شلل الأطفال وأكثر أماناً وصحة".

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