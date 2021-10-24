مواطنو حتا: الخطة تحول المنطقة لنقطة جذب سياحي

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أكد مواطنون بحتا، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخطة التنموية الجديدة والشاملة لتطوير منطقة حتا، سينعكس على سكان المنطقة بشكلٍ إيجابي، ويزيد أعداد السياح بشكل ملحوظ، ويحول المدينة لنقطة جذب سياحي.

وأكد المواطن خميس محمد البدواوي، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بإطلاق الخطة التطويرية الشاملة في حتا، سيجعل منها وجهة سياحية هامة، ليس فقط في الإمارات، بل في الشرق الأوسط.

وأفاد البدواوي بأن المبادرات المتلاحقة التي يطلقها صاحب السمو، لامست المواطن والمقيم في حتا، وبدأنا نجني ثمارها في أعمالنا، حيث كانت نسبة الإشغال في مشروعي العام الماضي 2020، استثنائية، كما زار حتا العام الماضي، أكثر من مليون سائح.

وأضاف البدواوي، بالنسبة لأصحاب المزارع، الأمر سيكون مصدر دخل جيد لهم، فبعد أن كانت المزرعة عبئاً على أصحابها الآن، ستتحول إلى استراحات، لافتاً إلى أن ما سيحدث في حتا، لم يكن يخطر على بال كل من يقطنها، مطالباً الشباب باقتناص الفرصة في العمل الخاص، مقدماً الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تفكيره الدائم في شعبه، أينما كان مكانهم.

إصدار

كما وجهت المواطنة مريم الهاشمي، تحية شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على الزيارة الطيبة، والقرارات البناءة التي تم إصدارها بشأن تطوير منطقة حتا، مضيفة: فخورة جداً كوني من سكان هذه المنطقة، وسوف أشهد التطورات والمشاريع التي سوف تقام بها.

وأكد علي مطر، أن المشاريع التنموية التي أعلن عنها أمس، تأتي في سلسلة والمبادرات النوعية، التي عودنا عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، دائماً، بهدف تطوير المنطقة، وتحويلها إلى منطقة سياحية، ما سيعود بالخير على جميع سكان المنطقة بشكل خاص، ودبي بشكل عام. وقال إن هذه المشاريع، ستخلق فرص عمل جيدة للشباب في منطقة حتا، لافتاً إلى أن المقومات التي تملكها حتا، لا تتوفر في المناطق الأخرى، ما يؤهلها لتبوؤ مكانة سياحية واقتصادية، تجعلها وجهة مميزة للمستثمرين والسياح في كافة المجالات. كما قال علي مطر، في أبيات شعر كتبها، بمناسبة زيارة صاحب السمو لمدينة حتا:

حييت بو راشد ونورت وحتا زهتبك في وصولك

ما الطايرة يا شيخ حولت وحمدان والغالين حولك

يا مرحبا مليارر ررحبت وابيات شعوري وقفولك

فقدومك وصلتك شرفت وشوابنا كلهم دعولك

وأضاف أن أهالي حتا، يقدرون جداً هذه الخدمات التي يتم تقديمها لهم، كونها توفر لهم فرص عمل متميزة، وتهيئ بيئة أعمال فيها، ومن ثم توفر منطلقاً لبداية مشروعات ريادية، يكون أصحابها أهالي المنطقة، مؤكداً أن ذلك من شأنه تعزيز جودة حياتهم، وتعزيز البيئة الاستثمارية هناك.

وجهة سياحية

ولفت علي محمد البدواوي، إلى أن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمنطقة حتا، يؤكد أن قيادتنا الرشيدة، تضع نصب عينيها المواطن الإماراتي في هذه المنطقة، وتنمية قدراته وإمكاناته، خاصة أن المشروعات التي أعلن عنها سموه، ضخمة، وتحمل فرص عمل كثيرة لأهالي المدينة، وتهدف إلى تحويل حتا إلى منطقة سياحية من الطراز الأول، خاصة مع توفر كافة المقومات، لتحقيق رؤية وتطلعات سموه في السنوات المقبلة، وستكون بإذن الله واحدة من أفضل الوجهات السياحية في الإمارات.

بدوره، ذكر أحمد البدواوي، أن المشروعات الجديدة التي أعلن عنها سموه، أمس، تأتي لتكملة المشاريع التي أطلقها سموه الفترة الماضية، وما من شك أن هذه المشاريع، ستضع المنطقة في مكانة متفردة، ما ينعكس إيجاباً على المواطنين فيها، وستخلق فرص عمل كبيرة للشباب في المنطقة، وستعود على كل سكان حتا بالخير والفائدة، وستتحول حتا إلى منطقة جذب للسياحة المحلية والخارجية بإذن الله.

كما وجهت المواطنة جواهر عبد الله الكعبي، تحية شكر وتقدير، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على زيارته وتشريفه لمدينة حتا، معبرة عن فخرها للمستوى الذي وصلت إليه المدينة، ومؤكدة حاجة المنطقة إلى الاستثمار، بمزيد من التطوير والمشاريع النوعية، كالتي تم الإفصاح عنها، مشيرة إلى أن تلك المشاريع توفر فرصاً وظيفية أكثر لأبناء المنطقة، بما يتناسب وإمكاناتهم وقدراتهم.

وقالت ميثاء عبدالله سالم حيدر الكعبي إن مدينة حتا ازدانت بقدوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، واعتماده حزمة مشاريع تطويرية والأمر ليس جديداً عليه فمكارمه ومبادراته لا تتوقف فهو السباق دوماً للخير والبحث عن المركز الأول.

وأضافت نحن كأهالي حتا لنا كل الفخر والاعتزاز بهذه اللفتة الجميلة التي قام بها صاحب السمو حاكم دبي، مشيرة إلى حاجة أهالي حتا لمثل هذه المشاريع التطويرية التي ستجعل منها وجهة سياحية واقتصادية من الطراز الأول.

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