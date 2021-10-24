«صندوق الزكاة» يعتمد 7.1 ملايين لـ 539 أسرة

المصدر: (أبوظبي-منى خليفة)

أعلن صندوق الزكاة في إحاطة إعلامية أمس، اعتماد لجنة الصرف في اجتماعها الأخير 7 ملايين 140 ألف درهم، استفاد منها نحو 539أسرة تتضمن2156حالة، وتتوزع على 14مشروعاً متنوعاً. وسلطت الإحاطة الإعلامية الضوء على أبرز المشاريع والحلول التقنية في خدمة فريضة الزكاة، والتي شارك بها الصندوق في معرض جيتكس 2021، وهي برنامج الإمارات العالمي لاحتساب زكاة الشركات «الجيل الرابع»، ومشروع ATM الزكاة الذي يتميز بسهولة الاستخدام وتنوع الخدمات التي يقدمها من خلال احتساب أو دفع زكاة الأموال، وإمكانية تفعيل هذا الجهاز مستقبلاً لمستحقي الزكاة لكي يتسلموا مستحقاتهم من خلاله.

وتفصيلاً، شملت المشاريع:مشروع العاطلين عن العمل حيث شمل 56 حالة وتم صرف 790 ألف درهم، ومشروع طلبة المدارس شمل 142 حالة وتم صرف 700 ألف درهم، ومشروع المسلمين الجدد 110 آلاف درهم على 22 حالة، مشروع المرضى وشمل 8 حالات وتم صرف 152 ألف درهم، ومشروع ذوي الهمم وشمل 20 حالة وتم صرف 379 ألف درهم، مشروع الغارمين 125 ألفاً على أربع حالات، ومشروع المطلقات وشمل 35 حالة وتم صرف مليون درهم، ومشروع أسر السجناء وشمل 4 حالات وتم صرف 132 ألف درهم، ومشروع ضعف الدخل وشمل 92 حالة وتم صرف مليون و 200 ألف درهم، ومشروع الأرامل وشمل 12 حالة وتم صرف 156 ألف درهم، ومشروع كبار المواطنين والمقيمين وشمل 45 حالة وتم صرف 760 ألف درهم، ومشروع أسر الأيتام وشمل 8 حالات وتم صرف 156 ألف درهم، ومشروع المواطنات زوجات غير مواطنين وشمل 18 حالة وتم صرف 600 ألف درهم، ومشروع طلبة الجامعات وشمل 73 حالة وتم صرف 870 ألف درهم.

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