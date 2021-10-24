«كهرباء دبي» تبحث مع وفد ألماني التعاون في مجالات الطاقة النظيفة

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رولاند فایغیرت، وكيل وزارة الاقتصاد والتنمية الوطنية والطاقة بولاية بافاريا في ألمانيا، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل ترسيخ أطر التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تقوية أواصر الصداقة وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني.

وحضر اللقاء هولجر مانيكه، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، والمديرة الوزارية الدكتورة أولریکي فولف، إلى جانب وفد رفيع المستوى مكون من 12 عضواً يمثلون برلمان بافاريا وهيئات مختلفة في مجال الطاقة والهيدروجين والرقمنة بولاية بافاريا.

وفي مستهل اللقاء، رحب الطاير، بوكيل وزارة الاقتصاد والتنمية الوطنية والطاقة بولاية بافاريا والوفد المرافق، مؤكداً على أهمية تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الألمانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.

واستعرض الطاير، خلال اللقاء، أبرز المشاريع والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة، وسلط الضوء على مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الذي دشنته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، الذي يعد المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأحد أهم المصادر الواعدة للطاقة ومن بين المصادر الصديقة للبيئة، التي تشكل إحدى ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني والوصول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تطوير قطاع التنقل الأخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية في مختلف الصناعات. كما قدم شرحاً مفصلاً عن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وأشاد رولاند فایغیرت بالدور الرائد الذي تقوده الإمارات لمكافحة التغير المناخي وتعزيز وجود بيئة مستدامة آمنة وصحية للأجيال القادمة.

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