جائزة الصحافة العربية تنجز تحكيم الأعمال المشاركة في الدورة 20

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد العالمية، عن انتهاء لجان التحكيم الخاصة بالجائزة، من عملية تحكيم الأعمال المشاركة في الدورة العشرين، ورفعها لاعتماد مجلس إدارة الجائزة بشكل نهائي، خلال اجتماعه المقبل في 26 أكتوبر الجاري، مشيدة بجودة الأعمال المتنافسة في دورة هذا العام، حيث جاءت الأعمال المقدمة، مواكبة وشاملة لأبرز تطورات الساحة الإعلامية العربية والقضايا الراهنة.

وكانت لجان التحكيم قد اطلعت على كل الأعمال، بالإضافة إلى المراجعة الكاملة لسير عملية التقييم، التي تمت خلال الفترة الماضية، والاطلاع على الأعمال المرشحة الثلاثة، التي وصلت إلى المرحلة النهائية.

وثمّن جاسم الشمسي نائب مدير جائزة الصحافة العربية، جهود أعضاء لجان التحكيم للجائزة، في رصد النتائج التي تزكي الأعمال المرشحة عن كل فئة، ومن ثم رفعها لاعتماد مجلس إدارة الجائزة بشكل نهائي.

وأكد الشمسي على أن العمل المنظم والدقيق للجان الفرز ولجان التحكيم، وفريق عمل الجائزة، على مدار الشهور الماضية، إضافة إلى الجهود الحثيثة لجميع أعضاء مجلس إدارة الجائزة، كانت وراء استمرار إسهامات جائزة الصحافة العربية، وعدم التوقف أو تأجيل تكريم أصحاب الأقلام المبدعة، رغم التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وأشار إلى أن لجان التحكيم في هذه الدورة، ضمت نخبة من الصحافيين والأكاديميين والمفكرين والباحثين المعروفين على مستوى الوطن العربي، والمشهود لهم بالخبرة الواسعة في مختلف مجالات وتخصصات العمل الصحافي، مع مراعاة التوازن في التوزيع الجغرافي من مختلف الدول العربية، وفقاً لمجال التخصص لكل فئة من فئات الجائزة.

وقال: إن إعلان أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، سيكون خلال شهر نوفمبر المقبل، بينما سيتم تكريم الفائزين ضمن حفل افتراضي، سيقيمه نادي دبي للصحافة، بهذه المناسبة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

فئات

وتشمل فئات جائزة الصحافة العربية، كلاً من جائزة شخصية العام الإعلامية، وجائزة العمود الصحافي، وتمنحان بقرار من مجلس إدارة الجائزة، إلى جانب جائزة الصحافة الاستقصائية، وجائزة الصحافة الذكية، وجائزة الصحافة الرياضية، وجائزة الصحافة الاقتصادية، وجائزة الحوار الصحافي، وجائزة الصحافة العربية للشباب، وجائزة الصحافة السياسية، وجائزة الصحافة للرسم الكاريكاتيري، وجائزة الصحافة الثقافية، وجائزة أفضل صورة صحافية، وجائزة الصحافة الإنسانية.

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