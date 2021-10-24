استعراض أسماء المرشحين لجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، الاجتماع الأول للدورة الثالثة لمجلس الإدارة في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور أعضاء المجلس: معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نائب رئيس المجلس، وأحمد محمد بن حميدان، نائب مدير ديوان حاكم دبي، واللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام للجائزة، واللواء متقاعد أحمد حمدان بن دلموك، والدكتور منصور بن الشيخ، وعائشة ميران، وسالم بن لاحج، وفاطمة المهيري.

قرارات

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أهم قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها، واستعراض عدد من أسماء المرشحين للجائزة للدورة الثالثة من الأفراد والمؤسسات الوطنية، ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الجائزة، ووفقاً لإنجازاتهم المجتمعية والإنسانية التي قدموها.

وناقش المجلس عدداً من المقترحات والأفكار التي عرضت خلال الاجتماع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز