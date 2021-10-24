مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي يشارك في برنامج «مسبار المعرفة»

المصدر: (دبي- البيان)

يشارك مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، في برنامج «مسبار المعرفة»، الذي يبث على قناة سما دبي، والذي يأتي تزامناً مع الحدث الدولي الأكبر التي تستضيفه دبي «إكسبو 2020»، عبر نخبة من الطلبة المتميزين من أعضاء المجلس، والذين يسهمون في فقرات رئيسية منها «حقوقي ومسؤولياتي»، وفي قصص الشعوب والابتكارات والأبحاث، ولقاء مع مسؤول، وفي ربوع الإمارات.

وحول هذا الشأن قالت فاطمة البلوشي، رئيسة مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، إن مشاركة أعضاء مجلس سفراء الأمان في البرنامج التلفزيوني «مسبار المعرفة» أحد برامج مؤسسة دبي للإعلام في «إكسبو2020»، من خلال تقديم فقرات لمواضيع متنوعة، يأتي في إطار التعاون المشترك بين شرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام، بهدف تسليط الضوء على كل ما يتعلق بالطفل من حقوق وواجبات وتعريفهم بالقوانين المحلية والعالمية، وإشراكهم في التوعية والبرامج، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية والفاعلة في البناء والتنمية.

وقال حامد بن كرم مدير إدارة البرامج في قناة سما دبي، يسرنا إطلاق برنامج «مسبار المعرفة» بالتعاون مع شرطة دبي متمثلة بمجلس سفراء الأمان، بالتزامن مع حدث «إكسبو 2020»، هذا الحدث الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون شخص لأرض وطننا الغالي خلال الأشهر الستة المقبلة بمشاركة 192 دولة، ويعتبر هذا الحدث فرصة كبيرة لإبراز الهدف الأسمى لبرنامج «مسبار المعرفة»، والمتمثل في عكس صورة إيجابية للطفل، الذي يعيش على هذه الأرض.

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