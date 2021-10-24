الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في البناء

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 2 و5 نوفمبر المقبل ولأول مرة في المنطقة، الدورة 38 للمؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021.

ويتيح المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام ويشارك فيه 680 من العلماء والباحثين العلميين ونخبة من كبار المتحدثين من المنطقة والعالم، إضافة إلى 85 مركزاً بحثياً وجامعة عالمية، ويستعرضون خلاله 215 ورقة بحث علمي متخصصة تغطي 20 محوراً في المجالات العلمية للمؤتمر - المجال للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة العالمية في الأتمتة والروبوتات في مجال البناء.

كما يتيح المؤتمر الفرصة لتعريف الجمهور بالرؤى والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مساهمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية، وسيساهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات كنموذج ريادي في قطاع الإنشاءات والبناء المعتمد على آخر الابتكارات والاختراعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيتيح للمؤسسات والشركات العاملة في المنطقة فرصة الاطلاع على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في هذا المجال وتوظيفها في توفير مزيد من الحلول المبتكرة التي تخدم مجتمعات المنطقة والعالم، والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل داعماً رئيساً للاقتصادات العالمية والتنمية المستدامة المنشودة، والمستهدفات المستقبلية للحكومات.

إنجاز

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحدث العالمي، وبالتزامن مع معرض إكسبو 2020، واحتفاء الدولة بيوبيلها الذهبي، إنجاز جديد يؤكد مكانة الدولة المتقدمة وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات وأهم المؤتمرات على مستوى العالم، ويعزز المكانة الاستراتيجية والدور المهم لدولة الإمارات، فاعلاً رئيسياً في التواصل الحضاري والإنساني، وأنها أرض الإنجازات الكبرى».

وأكد أن تزامن استضافة المؤتمر مع تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، يشكّل فرصة للمشاركين لاكتشاف النهضة العمرانية والتقنية سريعة النمو والتطور في دولة الإمارات، والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات العاملة فيها في قطاع الإنشاءات والبناء المعتمد على آخر الابتكارات والاختراعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

استضافة

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة فازت باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ36 للمؤتمر الذي عقد في كندا، حيث تقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بملف الاستضافة بالشراكة والتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وهيئة دبي للسياحة، وجامعة الشارقة، ومجموعة جيمنوس لخدمات المعلومات التجارية وبوابة باحثي الإمارات، ونال الملف ثقة وإعجاب المنظمة العالمية للأتمتة والروبوتات في البناء والدول الأعضاء فيها.

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