فحوص مجانية للكشف عن سرطان الثدي بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظّم «06 مول بالشارقة»، أول مشاريع مجموعة ألف النوعية ضمن قطاع التجزئة والترفيه، وبالتعاون مع القافلة الوردية، الخميس الماضي مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك لموظفي وزوّار المركز التجاري، بهدف تشجيع الجمهور على القيام بالفحوص الدورية للكشف عن المرض، وذلك تماشياً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام.

وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الزوّار وخصوصاً الفتيات والسيدات، وتضمنت إلى جانب الفحوص، توعية الزائرين بخطورة مرض سرطان الثدي، وطرائق الحماية منه، وخصوصاً الفحص المبكر الذي يلعب دوراً مهماً في الوقاية وتسريع الشفاء، تحقيقاً لأهداف شهر أكتوبر الوردي في نشر الوعي الصحي بأخطار مرض سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر والدوري.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: «يشكّل الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي فرصة لمواصلة توعية وتثقيف الجمهور بهذا المرض الذي يهدد صحة الرجال والنساء على حدٍ سواء، وإن كانت حالات إصابة السيدات به أعلى. كما تكمُن أهمية مثل هذه الجهود في تقليل الإصابة بالمرض وتشجيع المجتمع على الفحوص الدورية».

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