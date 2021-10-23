مجموعة الفطيم تنظم اليوم المفتوح لاستقطاب وتوظيف المواهب الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

في إطار مساهمتها لتحقيق أهداف إستراتيجية التوطين لدولة الإمارات، وتماشياً مع أهداف برنامج «سنيار» لتطوير وتنمية المواهب الإماراتية في المجموعة، تنظم مجموعة الفطيم اليوم المفتوح للتوظيف المخصص للإماراتيين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء 26 أكتوبر من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً في انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

ستجري المجموعة خلال اليوم المفتوح العديد من المقابلات للوظائف الشاغرة بالإضافة إلى الفرص المستقبلية، مما سيسمح للمشاركين باستكشاف الفرص الوظيفية عبر ثمانية قطاعات حيوية وهي: السيارات والعقارات ومراكز التسوق والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعليم والخدمات المالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات.

وسيتمكن المتقدمون من التواصل والتفاعل مع مسؤولي الموارد البشرية وممثلين عن الإدارات المعنية للتوظيف في المجموعة، إضافة إلى أنه ستعقد خلال اليوم المفتوح جلسات حوارية وورش عمل للباحثين عن الوظائف ممثلة بقادة وكوادر إدارية من مجموعة الفطيم بهدف دعم تنمية المهارات وتوفير فرص التواصل.

ولتحقيق النتائج المرجوة من هذا الحدث، يرجى من المشاركين إحضار نسخة من جواز السفر ساري المفعول وخلاصة القيد والهوية الوطنية وسيرة ذاتية محدثة.

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