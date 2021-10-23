الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:27، والمد الثاني عند الساعة 03:59، والجزر الأول عند الساعة 08:10، والجزر الثاني عند الساعة 21:28.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:36، والمد الثاني عند الساعة 00:29، والجزر الأول عند الساعة 17:19، والجزر الثاني عند الساعة 06:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 27 85 25

دبي 32 28 80 20

الشارقة 33 26 80 25

عجمان 34 25 85 20

أم القيوين 33 27 80 20

رأس الخيمة 31 23 80 20

الفجيرة 33 28 80 25

العين 34 25 75 25

ليوا 35 24 80 30

الرويس 33 27 80 30

السلع 34 25 75 30

دلما 32 24 80 25

طنب الكبرى 35 24 80 25

طنب الصغرى 35 24 80 25

أبو موسى 36 28 80 25.

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