محمد بن راشد يطلق خطة تطويرية شاملة في حتا

المصدر: البيان

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم السبت، خطة تطويرية شاملة في حتا. تتضمن إنشاء شاطئ سياحي وبحيرة جديدة. وأنظمة نقل خاصة بالمنحدرات الجبلية (Funicular). وأطول ممشى جبلي في الإمارات ومنشآت فندقية و120 كم من مسارات الدراجات الهوائية. كما اعتمد سموه لجنة دائمة للإشراف على تطوير حتا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أطلقنا اليوم خطة تطويرية شاملة في حتا. تتضمن إنشاء شاطئ سياحي وبحيرة جديدة. وأنظمة نقل خاصة بالمنحدرات الجبلية (Funicular). وأطول ممشى جبلي في الإمارات ومنشآت فندقية و120 كم من مسارات الدراجات الهوائية. واعتمدنا لجنة دائمة للإشراف على تطوير حتا".

وأوضح سموه أن الهدف في حتا هو بناء نموذج اقتصادي متكامل يقوم على أبناء حتا، وقال: "هدفنا في حتا بناء نموذج اقتصادي متكامل يقوم على أبناء حتا.. ويستفيد منه أبناء حتا.. ويمثل وجهة سياحية متفردة للعائلات في دولة الامارات.. ونبشر المواطنين بأن لدينا خطط لتطوير كافة المناطق والأحياء.. وقادمنا دائماً أجمل في بلادنا الأجمل والأعلى جودة عالمياً".

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