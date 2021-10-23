محمد بن راشد: لا نخشى التحديات

المصدر: (دبي- البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أننا لا نخشى التحديات وواجبنا أن نقدم نسخة استثنائية من إكسبو 2020 وليكون الأفضل.

وقال سموه، عبر فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية» نحن سعداء بفوزنا باستضافة إكسبو 2020 صوتت لنا 116 دولة حول العالم. مضيفاً سموه: هذا إنجاز كبير بأن تحظى الإمارات ودبي بثقة كل هذه الدول.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «نحن سعداء بفوزنا باستضافة إكسبو 2020 صوتت لنا 116 دولة حول العالم وهذا إنجاز كبير بأن تحظى الإمارات ودبي بثقة كل هذه الدول نحن لا نخشى التحديات وواجبنا أن نقدم نسخة استثنائية من هذا الحدث وليكون إكسبو 2020 دبي الأفضل».

وكان سموه قد أطلق وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»، حيث يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

أصرت دبي على تنظيم حدث يشبهها تماماً من حيث التنوع والانفتاح والشمولية وعناصر الإبهار والإبداع والتجديد المستمر، بحيث فاجأت زائر «إكسبو 2020 دبي» كل يوم بالجديد والمبتكر، فتجاوزت دبي كعادتها المعايير العالمية، واعتمدت على معاييرها الخاصة، والتي باتت نموذجاً يحتذى به في تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.

فكما قال المتنبي:

عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ

وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ

ينتصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لأفكاره ويكسب رهان التحدي وكعادتها دائماً، تجسد الإمارات الوعود أفعالاً، إذ وعدت فأوفت فأبهرت، حتى قبل أن يفتتح الحدث أبوابه، فبات «إكسبو 2020 دبي» خلال الفترة الماضية محط حديث العالم، وكان الانبهار بحجم الإنجاز، على كافة المستويات، الانطباع الأول لكل من زار وشارك في فعاليات الحدث قبيل انطلاقته.

وبعد الفوز المستحق بالاستضافة، أثبتت الجهود الجبارة التي بذلتها دبي على كافة المستويات أن بصمة الإمارات على معارض إكسبو الدولية ستكون خالدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز