تعاون بين شرطة دبي و«يو آي باث» في أتمتة العمليات الروبوتية

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة يو آي باث، تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال أتمتة العمليات الروبوتية.

وقع مذكرة التفاهم عن بعد من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومن جانب شركة يو آي باث، تانسو يكن، نائب الرئيس لمنطقة الأسواق النامية.

وحضر التوقيع العقيد حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، والمهندس سيف الكعبي، ومن جانب الشركة المعتز سلامة مدير الحسابات الكبيرة في الشرق الأوسط، وهلال بارود مدير الخدمات العالمية في الشرق الأوسط.

وتنص المذكرة على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي وشركة يو آي باث، لتوحيد الجهود في مجال تطوير أتمتة العمليات الروبوتية، وتعزيز الشراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بينها.

وبهذه المناسبة، قال العميد خالد الرزوقي إن مذكرة التفاهم تأتي ترجمة لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الهادفة إلى مد جسور التعاون وبناء علاقة شراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، واعتماد أساليب عمل متجددة ومتطورة لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجابيا على تطوير منظومة العمل الشرطي في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية واستراتيجية القيادة في رفع كفاءة وتحسين بيئة العمل، وجعل شرطة دبي الأذكى على مستوى العالم.

ومن جانبه، عبر تانسو يكن عن سعادته البالغة بتوقيع المذكرة مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أهميتها في تحقيق المزيد من التعاون بما يحقق التطلعات والآمال المشتركة بين الجانبين.

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