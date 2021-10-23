شرطة الشارقة تنظم محاضرة للتوعية بالقيادة الآمنة على الطريق

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة، محاضرة توعية حول القيادة الآمنة على الطريق ومراعاة قوانين السير والمرور، استهدفت أكثر من 18 سائقاً من سائقي الحافلات والمشرفات على الطلبة في الحافلات المدرسية، قام بتقديمها قسم المرور والدوريات بالتعاون مع مدرسة القمة الخاصة في مدينة خورفكان، بهدف التوعية بالقوانين والأنظمة والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها السائقون، والقيادة الآمنة على الطرقات، وذلك بهدف رفع مستوى الثقافة المرورية لدى مختلف شرائح المجتمع وتعزيزاً لمنهجية التواصل المجتمعي مع كل المؤسسات المجتمعية والتعليمية.

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