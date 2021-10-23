تعاون بين بلديتي الحمرية ودبا الحصن

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلعت بلدية الحمرية، وفداً من بلدية مدينة دبا الحصن، خلال استقبالها له، على الإجراءات التي اتبعتها مؤخراً، وتمكنها من تلبية جميع معايير ومتطلبات البرنامج العالمي للعلم الأزرق.

وأكد وفد بلدية مدينة دبا الحصن سعادتهم بزيارة بلدية الحمرية والاطلاع على تجربتهم الثرية في هذا المجال والحرص على محاكاة التجربة واختصارها في ظل الاستفادة من كفاءة بلدية الحمرية في هذا الجانب بهدف استكمال شاطئ دبا الحصن تلك المتطلبات.

وتناول مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أليات التحضيرات الإدارية والفنية وتسخير الإمكانات والجهود بهدف استيفاء المعايير الصارمة بجودة المياه بخلاف النظم البيئة والإدارة البيئة والسلامة والخدمات والجدول الزمني لاستكمال المعايير لحصول شاطئ الحمرية على العلم.

وتطرق إلى الجهود التي رافقت استكمال تلك المتطلبات لموائمة شاطئ مدينة الحمرية للاعتماد وتحقيقه لأعلى معدلات السلامة العامة وتقديم خدمات فائقة الجودة.

وأشار إلى أن بلدية الحمرية لن تتأخر عن تقديم خبراتها بهدف مواصلة حصول شواطئ إمارة الشارقة على هذا العلم الأزرق والعمل على تهيئتها لتكون وفق رؤية القيادة مواقعة جاذبة للسياحة ومتمتعة بجمال وراحة.

وأكد الشامسي بأن برنامج العلم الأزرق يعد برنامج عالمي حيوي مميز، وعلامة جودة عالمية، وأن بلدية الحمرية ممثلة بجميع كوادرها العاملة من مختلف الإدارات والأقسام وفرقها التخصصية عملت بشكل متواصل على البرنامج الدولي «العلم الأزرق» وصولاً إلى الحصول على علامة العلم الأزرق لشاطئ الحمرية، وذلك بعد تطابق كافة المعايير الدولية المطلوبة.

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