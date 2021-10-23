35.000.000 درهم قيمة مشاريع «حميد الخيرية» خلال 9 أشهر

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

بلغت قيمة المشاريع الخيرية والإنسانية التي نفذتها مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، خلال الـ 9 أشهر الماضية، 35 مليون درهم، بهدف تعزيز التكافل والتضامن المجتمعي ودعم الأسر المتعففة وطلبة التعليم، وتوفير الحياة الكريمة للمحتاجين.

كما تم تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز مسيرة العمل الخيري، ومضاعفة الجهود لتوسيع رقعة المشاريع الإنسانية وفق الخطط والبرامج التي ترسمها المؤسسة لإسعاد المجتمع، وتشير الأرقام إلى نمو عدد المستفيدين من المشاريع الخيرية سنوياً، حيث بلغ 8969 مستفيداً.

الأسر المتعففة

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية لـ (البيان): «نفذنا 20 مشروعاً خيرياً وإنسانياً، خلال الـ 9 أشهر الماضية بدعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي يولي اهتماماً كبيراً للأعمال الخيرية، ويوجّه باستمرار بدعم فئات المجتمع المختلفة.

إضافة إلى تنفيذ المشاريع لتوفير حياة كريمة للأسر المتعففة، وتلبية احتياجاتها، فضلاً عن توفير المساعدات النقدية والعينية من مشاريع الوقف التي تشرف على تنفيذها المؤسسة، والتي تستهدف فئة الأسر المواطنة المتعففة والمحتاجة بحسب اللوائح المتبعة».

وأشارت إلى أن الهدف من تنفيذ المشاريع تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة في تحسين الوضع المعيشي للأسر المستحقة، ودعم العملية التعليمية، وتعميق روح التراحم والتكافل الإنساني، وتعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية، وترسيخ روابط الإخاء بين أفراد المجتمع.

مشاريع خيرية

وذكرت أن أبرز المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال العام الحالي مشروع صيانة المساجد وبيوت الأئمة، بتكلفة 4 ملايين درهم، وتقديم دعم لمركز القرآن الكريم بالتنسيق مع الشؤون الإسلامية والأوقاف بقيمة 3.5 ملايين درهم وتوزيع مبلغ 10.5 ملايين درهم زكاة على 5000 مستفيد، وعمل صيانة لـ77 منزلاً بتكلفة 4 ملايين درهم، وتوزيع مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان بقيمة 4 ملايين درهم على 2000 مستفيد.

كما نفذت المؤسسة مبادرة «يسر» بهدف دعم المواطنين المديونين ودفع القروض المتعثرة للمواطنين حيث تم دفع مبلغ 1.2 مليون درهم للمستحقين وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 15 مستفيداً، وقدمت المؤسسة مبلغ 260 ألف درهم ضمن مشروع عينية الزواج لعدد 17 مستفيداً، كما تم دفع مبلغ 280 ألف درهم عبارة عن رسوم توصيل كهرباء وصرف الصحي لبيوت سكنية، وتقديم مساعدات مالية بقيمة 500 ألف درهم لاستكمال بناء مساكن لعدد 23 مستفيداً.

وأكدت أنه تم تقديم مساعدات مالية بقيمة 94 ألف درهم لعدد 62 طالباً جامعياً وتقديم دعم تعليمي بقيمة 600 ألف درهم بلغ عدد المستفيدين 55 طالباً، كما تحرص المؤسسة على تقديم الدعم للأيتام ومساندتهم، حيث تم خلال العام الحالي تقديم مبلغ 850 ألف درهم لكفالة وتمكين الأيتام وبلغ عدد الأيتام المستفيدين 230 يتيماً.

وتطرقت إلى اهتمام المؤسسة بتوفير الأجهزة الإلكترونية والأثاث المنزلي للأسر المتعففة ودفع قيمة الإيجارات السكنية، موضحة أنه تم في هذا الجانب تقديم مساعدات بقيمة 1.424 مليون درهم وبلغ عدد المستفيدين 39 مستفيداً، وتوزيع قسائم لمواد غذائية بقيمة 1.3 مليون درهم واستفاد منها 1332 أسرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز