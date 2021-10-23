شرطة دبي ونادي أصحاب الهمم يحتفلان بيوم العصا البيضاء

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية ومجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وبالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء (فئة الإعاقة البصرية).

وقال العميد خالد علي شهيل، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس فريق لجنة الروح الإيجابية، إن هذه المبادرة تعزز أهداف «الروح الإيجابية»، وتساهم في إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.

وأكد أن شرطة دبي تهتم بجميع فئات المجتمع ومجالاته الرياضية والثقافية والتوعوية والتطوعية والمجتمعية، وتأتي المبادرة لتعزيز الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين مع شرطة دبي في تنفيذ البرامج والفعاليات المجتمعية.

من جانبه، أكد سيف الفلاسي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، أن مشاركة أعضاء المجلس هذه المناسبة، تأتي ترجمة لبرنامج إدماج، ومد جسور التواصل بين شرطة دبي وأصحاب الهمم وتشجيع دمج المكفوفين وتوظيفهم، وتقديم الأدوات والمعدات اللازمة للمواطنين والمقيمين مجاناً، كما يجري العمل على دمجهم بالخدمات التربوية إضافة إلى تشجيعهم على الانتساب للأندية وعائلاتهم وأفراد المجتمع من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية، عكست أجواءً من المرح والسعادة.

حضور

وحضر الفعالية من جانب نادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي المدير التنفيذي وحمد بالجافلة، المدير التنفيذي المساعد، وهبة سعيد منسق ثقافي في إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية.

ومن شرطة دبي النقيب عوض مبارك منسق مبادرة الروح الإيجابية، والملازم أول محمد عبد الرحمن المزروعي عضو مجلس أصحاب الهمم، وفاطمة أبوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية وعضو مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وخبير عبد القدوس إسحاق عضو مجلس أصحاب الهمم.

وفي نهاية الفعالية، تقدم ماجد العصيمي بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي ومجلس أصحاب الهمم ومبادرة الروح الإيجابية، لاهتمامهم بأصحاب الهمم، إلى جانب تقديمهم سلسلة من المحاضرات وبرامج التوعية المهمة التي تسلط الضوء على أهمية التعريف بهذه الفئة، وبحقوقها واحتياجاتها، وما يلزم من الجهود التي تسعى إلى دمجها في المجتمع.

يذكر أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، وتهدف الاحتفالية إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، وإبراز المعوقات الاجتماعية التي يواجهها الكفيف.

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