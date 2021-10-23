طقس غائم جزئياً رطب ليلاً

المصدر: (أبوظبي - وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول شمالية غربية بسرعة 15- 25 تصل إلى 40 كم/‏‏س، والموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:09 والمد الثاني عند الساعة 03:21، والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 20:54.

أما الموج في بحر عمان خفيف، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:13 والمد الثاني عند الساعة 23:59، والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:28.

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