الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط - خفيف، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:09، والمد الثاني عند الساعة 03:21، والجزر الأول عند الساعة 07:52، والجزر الثاني عند الساعة 20:54.

أما الموج في بحر عمان فخفيف، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:13، والمد الثاني عند الساعة 23:59، والجزر الأول عند الساعة 16:56، والجزر الثاني عند الساعة 05:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 27 75 20

دبي 36 26 75 20

الشارقة 36 26 75 25

عجمان 35 27 70 20

أم القيوين 38 23 70 20

رأس الخيمة 36 25 70 20

الفجيرة 33 27 75 25

العين 35 23 75 25

ليوا 36 23 70 30

الرويس 35 27 70 30

السلع 35 27 75 30

دلما 38 28 75 25

طنب الكبرى 39 27 70 25

طنب الصغرى 39 27 70 25

أبو موسى 39 27 70 25.

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