«مؤتمر التميز» يناقش التطورات العلمية في رعاية الأورام

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس في دبي فعاليات مؤتمر التميز في علاج الأورام الذي يسلط الضوء على أحدث التطورات العلمية وخيارات العلاج في رعاية الأورام تحت شعار «القضاء على مرض السرطان» بمشاركة خبراء 14 تخصصاً فرعياً ضمن علم الأورام.

ويوفر المؤتمر الذي يعقد يومين حضورياً، ويستمر حتى غد افتراضياً.. منصة تعليمية متميزة بهدف رفع مستوى رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات والمنطقة، حيث يهدف هذا المؤتمر السنوي - المخصص لرعاية الأورام إلى الجمع بين كبار المتخصصين والجراحين وخبراء رعاية الأورام من الإمارات وخارجها، حيث سيركز المتخصصون والخبراء على الكشف المبكر والعلاج والتعليم والتوعية بمعلومات السرطان الحديثة والشاملة بين المشاركين.

وناقش الخبراء خلال اليوم الأول للمؤتمر العديد من القضايا والموضوعات الهامة في مجال طب الأورام ومنها سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي فيما سيركز المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة القادمة على أحدث التطورات في رعاية الأورام.

حيث ستشمل الجلسات مناقشات بين الخبراء حول 12 تخصصاً فرعياً للأورام بما في ذلك أورام الرأس والرقبة وسرطان الجهاز الهضمي وأورام الثدي وأورام النساء وأورام المسالك البولية والتصوير والتغذية وسرطان الرئة وتمريض الأورام والرعاية التلطيفية وعلم الأورام المناعية على سبيل المثال لا الحصر.

كما سيتم عقد ورشتي عمل خلال أيام الحدث حيث سيحصل المشاركون فيها على 22 ساعة من ساعات التعليم الطبي المستمر.. فيما سيشهد الحدث مشاركة 160 متحدثاً سيقدمون رؤاهم حول مواضيع مهمة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمرض السرطان من خلال العديد من الجلسات العلمية وورش العمل المخصصة.

توعية

ويركز مؤتمر التميز في علاج الأورام خلال شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر الجاري على دعم تسريع البحث وتقديم الدعم الحيوي بكل الطرق الممكنة من خلال رفع مستوى المعرفة لدى المجتمع الطبي من أجل تقديم أفضل رعاية للمرضى.

وسيتم هذا العام تغطية العديد من الموضوعات العلمية خلال الجلسة المتخصصة بموضوع سرطان الثدي بما في ذلك «كيفية التعامل مع المرضى المصابين بجين سرطان الثدي المرحلة المبكرة» و«استراتيجيات الحد من التصعيد في سرطان الثدي: أين نحن وأين نريد أن نكون» وغيرهما الكثير.

ونظراً للتغير السريع الذي يشهده مجال طب الأورام يعد مؤتمر التميز في علاج الأورام منصة مميزة تجمع أبرز الخبراء من المنطقة والعالم لتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات.

وقال البروفيسور سولانج بيترز رئيس قسم الأورام الطبية قسم الأورام في جامعة لوزان: يعد مؤتمر التميز في علاج الأورام منصة مثالية لمناقشة أحدث التطورات في علاج السرطان والوقاية والرعاية مع فرص للتواصل والمناقشات الحية مع الزملاء من حول العالم..سيمنح هذا التجمع الكبير فرصة لإعادة بناء الإحساس بالمجتمع والاتصال الفعلي الذي فقدناه مؤخراً.

من جانبه أوضح الدكتور جيكيشان مرداني أخصائي الأشعة في «ميديكلينيك»: أن علاج السرطان والتصوير الإشعاعي مترابطان ببعضهما ولا يكتمل أحدهما دون الآخر، لافتاً إلى أن مؤتمر التميز في علاج الأورام يوفر منصة مثالية للحوار وتبادل المعرفة والمعلومات والتفاعل والمناقشة بموضوعات متخصصة في مجال علاج السرطان.

وسيشمل المؤتمر عروضاً لأكثر من 79 ملصقاً علمياً ومناقشات وحلقات نقاش في مجال علاج الأورام مع خبراء من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول أحدث التطورات وآليات العلاج. من المتوقع أن يجتذب التجمع البارز لأخصائيي رعاية الأورام أكثر من 1,500 مشاركة شخصية و أكثر من 3,000 مشاركة افتراضية.

وينظم مؤتمر التميز في علاج الأورام من قبل مؤسسة «اندكس» لتنظيم للمؤتمرات والمعارض - العضو في «اندكس القابضة» - وبدعم من الجمعية العربية لجراحة المسالك البولية وهيئة الصحة بدبي والمدرسة العربية لطب المسالك البولية وجمعية تمريض الأورام الإماراتية ومستشفى ومركز أبحاث «شوكت خانم» التذكاري للسرطان والجمعية الدولية للممرضات في رعاية مرضى السرطان وجمعية طب الأورام الباكستانية والجمعية الكورية لسرطان الثدي وجمعية جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق واضطراب التواصل والجمعية اللبنانية لطب الأورام والجمعية الباكستانية لعلم الأورام السريري ومستشفى «تاتا» التذكاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز