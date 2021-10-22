ضاحي خلفان يطّلع على مشروع الأمن البحري

المصدر: (دبي - البيان)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اجتماعاً بمكتب معاليه، تم خلاله مناقشة آخر مستجدات مشروع الأمن البحري. وحضر الاجتماع اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ورئيس فريق المشروع.

كما حضر الاجتماع العميد عيد ثاني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد حسن سهيل، مدير مركز الموانيء بالنيابة، والعقيد هشام السويدي مدير إدارة أمن المتفجرات.

وقدم العميد سيف مهير المزروعي، عرضاً تقديمياً يبين نسب الإنجاز لكل المبادرات التي شملها المشروع.

وفي نهاية الاجتماع توجه معاليه بالشكر إلى فريق العمل على الجهود القيّمة وحثهم على مواصلة استكمال إنجاز المشروع.

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