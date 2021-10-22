وجهة سياحية فريدة

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت دبي أمس، احتفالات كبيرة بمناسبة تدشين «عين دبي»، واستمتع الآلاف بعروض الألعاب النارية التي انطلقت في سماء الإمارة احتفاء بالإنجاز الكبير والحلم الذي تحقق والأيقونة الهندسية التي تشكل إضافة جديدة نوعية إلى قطاع السياحة والترفيه، وتزيد جاذبية الإمارة وتألقها.

واستمتع الآلاف من زوار الإمارة والمقيمين فيها بالألعاب النارية وعروضها المميزة التي أضاءت سماء بلوواترز، حيث انطلقت العروض الضوئية وعروض طائرات الدرون والألعاب النارية احتفاءً بتشغيل المشروع الترفيهي العملاق.

ونظمت «دبي القابضة»، احتفالية كبيرة أمس، وتواصل فعالياتها اليوم، في أجواء من البهجة، تتضمن عروض الأضواء والطائرات بدون طيار (الدرون)، والألعاب النارية، ضمن أجواء ترفيهية مبهجة، احتفاءً ببدء تشغيل المشروع الكبير، الذي يمثل علامة فارقة في أفق مدينة دبي، ويعبر عن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، بتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات على خارطة الوجهات السياحية الأبرز في العالم.

محفظة متنوعة

وتعد «عين دبي»، أحد أحدث المشاريع الرائدة والرئيسة لدبي القابضة، التي تقدمها ضمن محفظة المجموعة واسعة التنوع من المشاريع الترفيهية، وتضم: دبي باركس آند ريزورتس، والقرية العالمية، وكوكا كولا أرينا، وروكسي سينما، ومجموعة من أهم الحدائق المائية وغيرها.

وتقع عين دبي، في قلب جزيرة بلوواترز، الوجهة الحيوية التي تمتاز بطابعها العصري والحضري، الذي يطبق أعلى مستويات الرقي والفخامة.

وتقدم بلوواترز لزوارها، فرصاً مميزة في مجال الضيافة وأسلوب الحياة والإقامة، وتجارب الترفيه والتسلية، بما فيها فندق «سيزارس بالاس»، الذي يعد الأول في المنطقة.

وتتيح العجلة أكثر من 19 تجربة، تتنوع بين الاحتفالات العائلية الخاصة، والفعاليات الترفيهية والثقافية على جزيرة بلوواترز، وجهة الضيافة وأسلوب الحياة والإقامة والترفيه الأبرز في دبي.

وحظي الافتتاح المبهر باهتمام واسع من المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء العالمية التي تسابقت في تغطية الحدث المبهر، وقامت ببث باقة من الصور التي وثقت الحضور الجماهيري الكبير والفعاليات الاحتفالية النوعية من زوايا متعددة.

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