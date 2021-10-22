الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في السلامة والأمن الغذائي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

التقى سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، في مقر الهيئة بمدينة أبوظبي، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات السلامة الغذائية والأمن الغذائي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم استعراض استراتيجية وأولويات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فيما يتعلق بخطط الأمن الغذائي على المدى الطويل، بالإضافة إلى التوجهات العالمية للأغذية والزراعة في ضوء جائحة كوفيد 19 واستعراض أهم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في القطاع الزراعي وتوفير الغذاء وأهم الحلول للتغلب عليها.

وأشاد كمال آر فاسواني بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتقدم الملحوظ في احتواء الأزمة سريعاً، حيث إن تجربة تأمين الإمدادات الغذائية بوفرة خلال ذروة الجائحة تمثل نموذجاً للعمل المنظم والفاعل لضمان انسيابية سلاسل الإمداد للسلع الغذائية، مشيراً إلى تشابه الدولتين في الاعتماد على الواردات الغذائية، وبالتالي يمكنهما العمل عن كثب لتبادل الخبرات والأفكار لزيادة قدرات الإنتاج الغذائي المحلي وتنويع الموارد الغذائية بما يدعم تطلعات تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

جهود

وعبر السفير السنغافوري عن إعجابه بالجهود التي تبذلها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجالات السلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، وسعيها الدؤوب نحو استدامة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني مشيراً إلى أن فرص التعاون بين الهيئة ونظيراتها السنغافورية واعدة وتتسع لمختلف المجالات وخاصة مجالات تطوير معايير الجودة والتكنولوجيا الزراعية المتطورة بالإضافة إلى حلول التقنيات الغذائية الناشئة، بما في ذلك البروتينات الاصطناعية وحلول المياه والطاقة، والتي قد تكون ملائمة لقطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.

نجاح

من جانبه، أكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن إمارة أبوظبي نجحت في تجاوز جائحة كوفيد-19 والسيطرة بكفاءة على تداعياتها وخاصة ما يتعلق بضمان إمدادات الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عملت بتوجيه ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الهيئة على توفير الحلول السريعة لضمان انسيابية تدفق الغذاء وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية عبر سلاسل التوريد.

وأشاد العامري بالعلاقات الثنائية بين جمهورية سنغافورة ودولة الإمارات معرباً عن إعجابه بالمبادرة السنغافورية نموذج 30/‏‏‏30 والتي تهدف إلى إنتاج 30٪ من احتياجات سنغافورة الغذائية محليًا وبشكل مستدام بحلول العام 2030، بالإضافة إلى المبادرات المتميزة الأخرى في مجالات السلامة الغذائية.

وأوضح «نتطلع إلى العمل المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب سنغافورة في مجال الزراعة الذكية وحلول المياه والتربة، كما نتطلع إلى الاستفادة من مبادرات تنمية الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وسلامة الأغذية بصورة عامة» مؤكداً أن الاستدامة الزراعية تتطلب البحث عن حلول خلاقة وتعظيم دور الأبحاث والتطوير لابتكار حلول لمواجهة تحديات ندرة الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية وهي مجالات حققت فيها سنغافورة إنجازات ملحوظة.

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