شرطة أبوظبي تستعرض في السعودية ممارساتها الحديثة في الذكاء الاصطناعي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بورقة عمل حول ممارساتها الحديثة في الذكاء الاصطناعي، في المؤتمر الدولي الثاني للمدن الذكية، الذي اختتمت أعماله مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض.

وقدم ورقة العمل، الدكتور مهندس حميد سيف الشامسي خبير الذكاء الاصطناعي في مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة، وتناول عرض أفضل الممارسات والاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال توظيفها واستثمارها وتطبيقها في مختلف ميادين العمل الشرطي والأمني، للحد من حوادث الطرق، ورفع مستويات السلامة المرورية، والتنبؤ الأمني، والتصدي للجريمة الوقاية منها وغيرها.

واستعرض الممارسات المتميزة لشرطة أبوظبي، في توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي انعكست إيجابياً، بتصدّر العاصمة الإماراتية أبوظبي، قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، لخمس مرات على التوالي، وفق مؤشرات النتائج التي أعلنها موقع «نومبيو» العالمي.

يذكر أن المؤتمر، شارك به العديد من المتحدثين من دول العالم، وتضمن فعاليات عدة مصاحبة، استعرضت آخر ما توصلت إليه المدن الذكية على المستوى المحلي والمستوى الدولي.

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