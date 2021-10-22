مجلس محمد بن حمد الشرقي للشباب ينظم ورشة «الطريق إلى النور»

المصدر: (الفجيرة - وام)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، نظم «مجلس محمد بن حمد الشرقي للشباب»، و«بيت الفلسفة بالفجيرة»، ورشة «الطريق إلى النور»، التي أقيمت في فندق البحر بالفجيرة، بمشاركة عدد كبير من الشباب.

وتضمنت الورشة أنشطة تفاعلية، تحاكي موضوع الفلسفة وأثرها في صناعة جودة الحياة في مختلف المجالات، كما طرحت أفكاراً حية، وتجارب ناجحة عبر العصور، عن تأثير الفلسفة وعلم المنطق في بناء الدول ونهضتها.

حضر الورشة عدد كبير من فئة الشباب من مختلف إمارات الدولة، حيث تشاركوا المعارف والتجارب التي سيتم الاستفادة من مخرجاتها، في صياغة مفاهيم جديدة للفلسفة وأبعادها التطبيقية.

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