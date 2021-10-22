شواطئ ومتنزهات الساحل الشرقي وجهة الأسر لقضاء إجازة المولد

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

شهدت المتنزهات العامة والأماكن السياحية والشواطئ في الساحل الشرقي إقبالاً كبيراً من الزائرين للاستمتاع بإجازة المولد النبوي وقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق. وحظي شاطئ الرغيلات بتوافد الجموع من الزوار خلال وقت الظهيرة على امتداد الشاطئ، كما شهد كورنيش خورفكان إقبالاً كبيراً من الزوار القادمين من مختلف مناطق ومدن الدولة للاستمتاع بطبيعة الكورنيش والمرافق الترفيهية والخدمات العديدة المقدمة.

واستقطبت الأماكن السياحية في خورفكان مثل استراحتي السحاب وسد الرفيصة والمدرج الروماني والشلالات المائية عدداً كبيراً من السياح الذين قدموا للاستمتاع بمشاهدة الطبيعة الخلابة للمدينة الساحرة، وما تتضمنه من مرافق سياحية مفتوحة مستمتعين بإطلالاتها الرائعة التي يمتزج فيها البحر مع الجبال الشاهقة.

وشهدت شواطئ وحدائق مدينة كلباء إقبالاً من الأسر والعائلات التي فضلت الابتعاد عن المراكز التجارية للاستمتاع بالأجواء المنعشة مع أطفالهم الذين وجدوا متعتهم في الألعاب المتنوعة في الحدائق.

وكثفت الشرطة في الساحل الشرقي جهودها خلال الإجازة ووزعت الدوريات المرورية على جميع الطرق الداخلية والخارجية، مع التركيز على المناطق السياحية في إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية، التي يكثر التوافد عليها، كما وفرت إمكاناتها البشرية والآلية لتأمين حركة السير وتأمين المناطق العائلية وتقديم كل المساعدات للزائرين والحرص على حفظ الأمن والاستقرار في المناطق السياحية.

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