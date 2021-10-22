«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد السماحة في الخان

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد السماحة بحي الخان، الذي يتسع لـ 1200 مصلٍ ومصلية، وذلك ضمن خطة الدائرة للعام الجاري، تلبية لحاجة قاطني المنطقة التي تشهد كثافة سكانية.

شهد الافتتاح عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وعدد من المسؤولين بالدائرة، حيث تجولوا في أرجاء المسجد واطلعوا على مرافقه التي شيدت وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، بأربع قباب دائرية ومنارة بارتفاع 35 متراً.

وشيد المسجد على نفقة المحسنين وفاعلي الخير ضمن حملة «مساجد متابعي البث المباشر 2» التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وبني المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1385 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، من دورات المياه والميضأة وسكن للإمام، ويتكون المصلى من طابقين، ويتسع لـ 1200 مصلٍ ومصلية، منها 150 لمصلى النساء.

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