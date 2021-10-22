الإمارات نموذج رائد في الطاقة المتجددة وتبني الحلول المستدامة

المصدر: (متابعة- البيان ووام)

تشارك دولة الإمارات العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للطاقة، الذي يصادف 22 أكتوبر من كل عام، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع أربع وخمسين دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلي كل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي من خلال إعلان دبي في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 2012.

فيما تشكل المناسبة فرصة للاحتفال بإنجازات وجهود الدولة في مواصلة المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر، كما أن الدولة تعد نموذجاً رائداً في اعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي التحوّل السريع لتبني الحلول المستدامة.

تعاون

ويعتبر «اليوم العالمي للطاقة» إحدى أبرز مساهمات دولة الإمارات العالمية السبّاقة لدعم التنمية المستدامة، ومنذ اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للمبادرة، لعبت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستشرافية دوراً جوهرياً في تشجيع التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، والخاصة المحلية والعالمية، لتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة والاستدامة ورفع كفاءة الطاقة وتعميق وعي أفراد المجتمع كافة بأهمية اتباع عادات وسلوكيات ترشيدية.

ويشكل «اليوم العالمي للطاقة» فرصة لإبراز الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري، بما يرسخ المساعي لدعم «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030».

تحول

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة لدينا في دبي استراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، وتعد الإمارة رائدة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مسارين متوازيين؛ يتمثل الأول في خفض الطلب على الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الكفاءة وبرامج الترشيد.

والثاني في تعزيز الإنتاج من خلال تنويع مصادر الطاقة خصوصاً الطاقة النظيفة وزيادة كفاءتها وخفض الفاقد في شبكات الكهرباء والمياه. ويعتبر اليوم العالمي للطاقة إحدى المساهمات العالمية البارزة لدولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر مناسبة لتعزيز السياسات المسؤولة عن تنفيذ وتطوير آليات وأُطر تبادل الخبرات بين مختلف دول العالم، وتشجيع الإسراع في عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى مواصلة السعي لتشجيع الاستخدام المسؤول والرشيد للطاقة لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على مواردنا الطبيعية الثمينة».

وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة خطط مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو النظيفة منها لا سيما النووية، حيث إن تشغيل (محطة براكة للطاقة النووية السلمية) سيدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في الدولة قدماً إلى الأمام وهي خطوة كبيرة ومهمة لاستدامة الطاقة وتنوعها وأمنها لعقود مقبلة.

وإننا في دولة الإمارات نتبع نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة وخفض الانبعاثات الصادرة، لذلك، جاء إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 للعمل على رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة».

وأضاف معالي المزروعي: «إن الطاقة النظيفة ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ، والتخفيف من الاحتباس الحراري».

نموذج

بدوره، قال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسترشد برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر عبر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين الطاقة وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء والعديد غيرها. وتلتزم الهيئة بابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة وتلتزم بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وتهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ووصلت نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي في عام 2020 إلى نحو 9% من مزيج الطاقة أي أكثر بـ 2% من النسبة الموضوعة للعام 2020.

ومن أبرز مشروعاتنا لتحقيق هذه الاستراتيجية مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل وستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع حالياً 1310 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وستصل إلى 13.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية على مراحل حتى الربع الأول من العام المقبل. كذلك لدينا محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا، ومشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح.

وارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13,200 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. كما نعمل على نشر الوعي حول أهمية ترشيد الاستهلاك، وحققت برامج ومبادرات الترشيد، التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2009 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.6 تيراوات ساعة من الكهرباء و8.5 مليارات جالون من المياه، بما يعادل توفير مليار و508 ملايين درهم وتقليل مليون و136 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف معالي الطاير: يهدف اليوم العالمي للطاقة إلى دعم السياسات، التي من شأنها الارتقاء بكفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الحيوية، فضلاً عن تعزيز الاستدامة وزيادة كفاءة الطاقة في إطار التخطيط الحضري والإقليمي. ويعد هذا اليوم فرصة للتذكير بأهمية الطاقة في حياتنا وأثرها في مختلف مناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات وأفراد المجتمع للتعاون في الحد من الممارسات، التي تضر بالبيئة والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على مواردنا الطبيعية وضمان استدامتها.

وحازت دولة الإمارات مراكز ريادية أممية في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عموماً والطاقة النظيفة تحديداً، وذلك بعدما توافقت 7 مرجعيات دولية على تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ 10 الكبار عالمياً في 18 مؤشراً خاصاً بالقطاع خلال العام 2020. واحتفظت دولة الإمارات ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي للعام الثالث على التوالي بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وبكل مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100% بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020.

رؤية

وأكد سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بصفة عامة، وإمارة الشارقة بصفة خاصة تتبنى رؤية متفردة لقطاع الطاقة ودوره المحوري في مستقبل التنمية المستدامة، ترتكز على التغلب على التحديات ودراسة تغيرات الطلب والاستهلاك والاستفادة من الفرص المستقبلية بفضل توظيف التكنولوجيا المتطورة وزيادة كفاءة الطاقة وتنفيذ المشروعات الطموحة لزيادة الإنتاج، وضمان استمرارية الإمدادات وتطوير أنظمة وشبكات النقل والتوزيع لتعزيز أمن الطاقة، الذي أصبح عاملاً محورياً في التقدم والنهضة الحضارية.

وقال أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: نؤكد في «اليوم العالمي للطاقة» وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز الاستثمارات الخضراء ودعم الابتكار، وإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل وزيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتعزيز استدامة وكفاءة الطاقة.

بما يسهم في التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة ومواصلة دور دبي الرائد في تخفيض انبعاثات الكربون، والحد من آثار التغير المناخي، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

التزام

وأكد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة أنه بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، نجدد التزامنا بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والذي يتجلى في الإجراءات التي نتخذها اليوم لحماية أجيال الغد. إن شراكاتنا الأخيرة لتعزيز كفاءة الطاقة عبر عملياتنا والوفورات التي سجلناها من خلال التدابير المبتكرة التي تم تنفيذها عبر المجموعة على مدار السنوات الثماني الماضية دليل على ذلك. وأثمرت مساعينا هذه عن خفض حجم استهلاكنا للطاقة بأكثر من 27% منذ العام 2013، أي ما يعادل خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 308 ألف طن. ونؤكد سعينا الدؤوب لجعل الاستدامة محور عملياتنا والمساهمة في رسم مستقبل جديد للطاقة".

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