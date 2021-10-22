«إمباور»: جهود لتوعية المجتمع بأهمية ترشيد الطاقة

المصدر: (دبي - البيان)

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: نحتفي بـ«اليوم العالمي للطاقة»، بإنجازات ملموسة تحفز فينا المزيد من الحماسة لبذل مزيد من الجهود تجاه توعية مجتمعاتنا بأهمية ترشيد الطاقة وتخفيض البصمة الكربونية والحد من الممارسات الضارة بالبيئة، إلى جانب مواصلة المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر،.

موضحاً أن تأثير التغير المناخي بات واضحاً في جميع أنحاء العالم، ومن الأهمية بمكان أن نتعاون جميعاً في كل القطاعين الحكومي والخاص لتقديم أفضل ما في وسعنا للحد من تلك التأثيرات.

تطوير

وأضاف: بالنسبة لـ «إمباور» فإنها لا تدخر جهداً في تطوير تطبيقات ممارسات الطاقة المستدامة، إلى جانب اهتمامها بإجراء البحوث وتطوير تكنولوجيات مبتكرة، ضمن قطاع تبريد المناطق الصديق للبيئة، ليساعد مجتمعنا في تحمل مسؤولياته تجاه قضايا التغيرات المناخية.

ونحن ملتزمون بتنفيذ الرؤى السديدة لقيادتنا الرشيدة في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة لضمان مستقبل مستدام لنا ولأجيالنا القادمة، بما يتماشى مع الرؤى والسياسات الحكومية الأحادية، مؤكداً على ما توليه «إمباور» من أهمية كبرى لنشر الاستدامة بين أفراد المجتمع، وحثهم على تبني ثقافة ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق، من خلال الخطط والاستراتيجيات الطموحة التي نضعها لإطلاق مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحسين جودة البيئة بالاعتماد على مصادر الطاقة الطبيعية، الأمر الذي يدعم خطط التنمية المستدامة في إمارة دبي تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز