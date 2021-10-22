«طاقة أبوظبي»: تطوير الإمكانات لرفع كفاءة منظومة الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن قطاع الطاقة في الإمارة يمضي بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة نحو تطوير إمكاناته من أجل رفع كفاءة منظومة الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، مع المساهمة في جهود الحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويوفر المزيد من الفرص لدعم الاقتصاد الوطني.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة يوم الطاقة العالمي الذي يوافق 22 أكتوبر من كل عام إن دائرة الطاقة في أبوظبي تعمل على توظيف السياسات والتنظيمات من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وذلك من خلال تعزيز كفاءة الطاقة والمياه والارتقاء بالقطاع من أجل تحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى إيجاد وسائل مبتكرة لترشيد الاستهلاك، والعمل على تعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة وزيادتها في مزيج الطاقة في الإمارة، مع المحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر أجل تلبية الطلب حالياً وفي المستقبل.

وأضاف أن الاهتمام بالبيئة وتحقيق استدامة الموارد يعد من أهم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الطاقة في أبوظبي من أجل الحد من انبعاثات الكربون والمساهمة في الإيفاء بالتزامات أبوظبي ودولة الإمارات المناخية والبيئية. منوها أن دائرة الطاقة تعمل من خلال العديد من المبادرات على إشراك المجتمع بهدف رفع الوعي بأهمية الطاقة والمياه والمحافظة على الموارد كركيزة للعمل على تحقيق أهداف القطاع على المديين القصير والبعيد.

كفاءة

من جانبه، أكد المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن قطاع الطاقة في الإمارة يسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة وأمن الإمدادات وفق أسس مستدامة للمحافظة على البيئة والحد من ظاهرة التغير المناخي، وذلك في إطار مساهمة القطاع في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وقال الفلاسي: إن دائرة الطاقة تعمل على ابتكار سياسات وتنظيمات تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة والمياه وفق أعلى معايير الاستدامة، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة خلال السنوات المقبلة لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأشار إلى أن أبوظبي تمتلك العديد من المبادرات والمشاريع التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف مثل محطات براكة للطاقة النووية، ومشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية التي تعد من بين الأكبر في العالم، كما بلغت استثمارات أبوظبي في الطاقة المتجددة نحو 9 مليارات درهم. ذلك بالإضافة إلى استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، التي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22%، والمياه بنسبة 32% خلال العقد المقبل.

وأضاف أن يوم الطاقة العالمي يمثل فرصة كبيرة لرفع وعي أفراد المجتمع وجميع الشركاء تجاه مواردنا الطبيعية واستدامة مصادر الطاقة من أجل تعظيم الاستفادة منها واستخدامها في الأغراض التنموية في مختلف القطاعات. فبتوحيد الجهود، سنصل إلى نتائج أكثر إيجابية، وسوف نٌحدث فارقاً في توظيف وتطبيق مختلف الممارسات المستدامة من أجل بيئة نظيفة ومستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

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