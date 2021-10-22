94 إصابة «كورونا» في الدولة خلال 24 ساعة

المصدر: (‌‎أبوظبي - وام)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجراء 271,439 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 94 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739,018 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,126 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎وكشفت الوزارة عن شفاء 140 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 732,873 حالة.

لقاح

وقدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 22,616 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 20,824,154 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 210.55 جرعات لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

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