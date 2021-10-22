قائد عام شرطة الفجيرة يزور جيتكس

المصدر: دبي- وام

زار اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، يرافقه نائب القائد العام والمديرون العامون، وعدد من الضباط معرض جيتكس 2021، وذلك في دورته الـ 41، الذي اختتم بمركز دبي التجاري العالمي، وشهد مشاركة أكثر من 3500 جهة عارضة من 140 دولة.

واطلع خلال الزيارة، على عدد من الأجنحة والمنصات التي تضم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في جميع مناحي الحياة، ومستجدات قطاع الاتصالات، وأحدث المنتجات والحلول الذكية والمبتكرة.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة، قطعت أشواطاً كثيرة في طريقها نحو الانتقال لمنظومة التحول الذكي، وتعمل، ومن خلال شركائها، على وضع أسس متينة وراسخة في مجال التحول الذكي، عبر تهيئة كوادرها وتدريبهم على كيفية استخدام التقنيات الذكية، وتعزيزها لخدمة المتعاملين، والمجتمع بشكل عام.

وأوضح أن شرطة الفجيرة، خلال مشاركتها بالمعرض، تستعرض باقة من الخدمات الذكية المبتكرة، التي ستسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع، وتطوير الارتقاء ببيئة العمل، لافتاً إلى أنها تعرّف أيضاً زوار المعرض بالأنظمة والتطبيقات المشاركة بها، وهي «نظام زام» و«تطبيق شرطة الفجيرة الذكي»، و«مشروع الإيداع المالي للنزلاء»، و«نظام الحجز الذكي».

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