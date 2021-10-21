ماذا تعرف عن عين دبي الأعلى والأكبر في العالم؟

المصدر: البيان

تُعد "عين دبي" أحد أحدث المشاريع الرائدة والرئيسية لدبي القابضة التي تقدمها ضمن محفظة المجموعة واسعة التنوع من المشاريع الترفيهية وتضم: دبي باركس آند ريزورتس، والقرية العالمية، وكوكا كولا أرينا، وروكسي سينما، ومجموعة من أهم الحدائق المائية وغيرها.

وتقع عين دبي في قلب جزيرة بلوواترز، الوجهة الحيوية التي تمتاز بطابعها العصري والحضري الذي يطبق أعلى مستويات الرقي والفخامة.

وتُقدّم بلوواترز لزوارها فرصاً مميزة في مجال الضيافة وأسلوب الحياة والإقامة وتجارب الترفيه والتسلية بما فيها فندق "سيزارس بالاس" الذي يعد الأول في المنطقة.

وتتيح العجلة أكثر من 19 تجربة تتنوع بين الاحتفالات العائليّة الخاصّة والفعّاليات الترفيهية والثقافيّة على جزيرة بلوواترز، وجهة الضيافة وأسلوب الحياة والإقامة والترفيه الأبرز في دبي.

أبرز مميزات عين دبي

تمتاز "عين دبي" ومقصوراتها المجهّزة بأحدث التقنيات التي تكفل لزوارها تجربة شيقة وفريدة يشاهدون من خلالها معالم المدينة من خلال موقع "عين دبي" المطل على مياه الخليج العربي.

واستغرق بناؤها أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، تم تشييدها بالاستعانة بأضخَم رافِعَتيْن في العالم وباستخدام نحو 11200 طن من الفولاذ وهو ما يزيد بنسبة 33% مقارنة بحجم الفولاذ المستخدم في بناء برج إيفل تضم 48 مقصورة، يزيد حجم الواحدة منها على حجم حافلتين كل منهما من طابقين تصل الطاقة الاستيعابية الكاملة لعين دبي 1750 شخصاً في جولة الدوران الواحدة والتي تستغرق 38 دقيقة.

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