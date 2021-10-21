«عين دبي» إضافة نوعية لقطاع الترفيه

المصدر: دبي - البيان

عززت دبي جاذبيتها، وجهة عالمية للسياحة والترفيه، بإطلاق «عين دبي»، التي تقع في جزيرة بلوواترز، وتعد أحدث الوجهات الترفيهية في محفظة دبي القابضة.

حيث تشكل الوجهة الجديدة، إضافة نوعية لقطاع السياحة والترفيه في الإمارة، وتعزز جاذبيتها وتألقها، وتفردها بكل ما هو قياسي ومبتكر.

كما تلعب الوجهة الترفيهية الجديدة، دوراً استراتيجياً في دعم أهداف رؤية دبي طويلة الأمد، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة الإمارة العالمية، كمركز سياحي حيوي، ومواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة الرائدة في مشهد الترفيه العالمي.

وجرى تجهيز «عين دبي» ومقصوراتها، بأحدث التقنيات التي تكفل لزوارها تجربة شيقة وفريدة، يشاهدون من خلالها معالم المدينة، من خلال موقع فريد، يطل على مياه الخليج العربي.

11200

تم استخدام نحو 11200 طن من الفولاذ، لإنشاء «عين دبي»، وهو ما يجاوز بنسبة 33 % من حجم المعدن المستخدم في بناء برج «إيفل» في فرنسا.

2

يزيد حجم كل مقصورة عن حجم حافلتين، كل منهما من طابقين

1750

إجمالي الطاقة الاستيعابية للمعلم الترفيهي من الركاب في كل مرة عبر 48 مقصورة فاخرة ومجهزة

9

ملايين ساعة عمل استغرقتها أعمال الإنشاء للمشروع الهندسي العملاق الذي شيدته «دبي القابضة»، ويوفر 19 تجربة فريدة

4

يعادل وزن المحور وحلقة الدوران وزن 4 طائرات إيرباص عملاقة طراز «380 A»، ويبلغ ارتفاعها ضعف ارتفاع عجلة لندن

12

يتميّز تصميم مقصورة الكبسولات الداخلية بلمسات لافتة، حيث يمكن تعديلها وتحويلها إلى مطعم فاخر، يتسع لـ 12 شخصاً

2

تستمر احتفالية افتتاح «عين دبي» يومين، تتويجاً للإضافة النوعية التي تعزز رصيد الإمارة من المعالم الفريدة والأيقونات الهندسية التي تتميز بها عالمياً

10

توفر المقصورات خيارات العشاء أو الغداء لـ 8 إلى 10 أشخاص في مقصورات خاصة، ومساحات ملهمة للاجتماعات الجانبية

100

يمكن للزوار حجز مقصورات متعددة، إلى جانب 3 باقات حجز يومية، وأخرى حسب الطلب، والتي تتسع لما بين 10 حتى 100 شخص

احتفالات عائلية

تم تصميم كبسولات المقصورات بمرونة عالية، تتيح تنظيم الاحتفالات العائلية والاجتماعية، مثل حفلات الخطوبة والزواج وأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة بالشركات

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