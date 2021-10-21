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إكسبو 2020 دبي اليوم

تنبيه مهم من سفارة الإمارات في موسكو لمواطني الدولة

المصدر:
  • البيان
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نبهت سفارة الإمارات  في موسكو مواطني الدولة المقيمين في روسيا  إلى معرفة الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها في العاصمة موسكو للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 في الفترة من 28 أكتوبر حتى 7 نوفمبر الجاري، كالتالي:

1- إغلاق المحلات التجارية، وتعليق عمل المؤسسات والشركات العاملة في مجالات الرياضة والثقافة والخدمات العامة، وحظر إقامة أي فعاليات.
2- إغلاق المقاهي والمطاعم وأماكن الترفية ودور السينما.
3- تعطيل العمل في المؤسسات التعليمية من مدارس ورياض أطفال وتحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد.

 

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