تنبيه مهم من سفارة الإمارات في موسكو لمواطني الدولة
نبهت سفارة الإمارات في موسكو مواطني الدولة المقيمين في روسيا إلى معرفة الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها في العاصمة موسكو للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 في الفترة من 28 أكتوبر حتى 7 نوفمبر الجاري، كالتالي:
1- إغلاق المحلات التجارية، وتعليق عمل المؤسسات والشركات العاملة في مجالات الرياضة والثقافة والخدمات العامة، وحظر إقامة أي فعاليات.
2- إغلاق المقاهي والمطاعم وأماكن الترفية ودور السينما.
3- تعطيل العمل في المؤسسات التعليمية من مدارس ورياض أطفال وتحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد.