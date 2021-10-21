الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:50، والمد الثاني عند الساعة 02:43، الجزر الأول عند الساعة 20:21، والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

وبحر عمان: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:54، والمد الثاني عند الساعة 23:27، والجزر الأول عند الساعة 16:35، والجزر الثاني عند الساعة 04:59.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 27 75 35

دبي 35 26 75 35

الشارقة 36 24 80 30

عجمان 36 27 80 25

أم القيوين 36 23 80 20

رأس الخيمة 35 23 85 25

الفجيرة 31 26 85 25

العين 35 23 85 20

ليوا 35 23 80 25

الرويس 33 27 75 30

السلع 33 26 75 30

دلما 35 28 80 30

طنب الكبرى 35 27 80 30

طنب الصغرى 35 27 80 30

أبو موسى 35 27 80 30.

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