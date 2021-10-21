"إقامة دبي" تكرم لغوياً هندياً على تميزه في اللغة العربية وتمنحه الإقامة الذهبية

كرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لغويا هنديا شهيرا في أوساط الجاليات الهندية اسمه نسيم حمزة أحمد بمنحه إقامة ذهبية بعد أن تم تقييمه لغويا من قبل دبي للثقافة وذلك باعتبار إجادته في اللغة العربية ومهارات الترجمة والتدريس والأنشطة ذات الصلة بالإضافة إلى مهاراته اللغوية المكتوبة حيث أولت هيئة دبي للثقافة اهتمامًا خاصًا لنسيم لقدرته المميزة على التعامل مع اللهجة الإماراتية بكل سهولة.

وعبر نسيم حمزة عن فرحته العارمة في حصوله على هذا التقدير قائلا: يسعدني جدا هذا التقدير الكبير ويشجعني كثيرا لمواصلة جهودي في مجال خدمة اللغة العربية من خلال تعليمها للناطقين بغيرها ونشرها بين الجاليات الأجنبية.

وقال إني قمت بتعليم اللغة العربية الفصحى والعامية لأكثر من مئة طالب خلال السنتين الماضيتين وأطلقت مؤخرا مبادرة "تعلم العربية مع نسيم" مجانا على قناة يوتوب بالإضافة إلى دورات منتظمة لتعليم اللغة العربية بالتعاون مع المؤسسات المختلفة في الدولة وذلك إيمانا مني أن أكون أحد داعمي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للنهوض باللغة العربية ونشرها واستخدامها في الحياة العامة، وتسهيل تعلّمها وتعليمها إضافة إلى تكريس مكانة الدولة كمركز للامتياز باللّغة العربيّة.

وأكمل نسيم دورة الماجستير في اللغة العربية ودبلوم الدراسات العليا في الصحافة وعمل في العديد من المناصب ثنائية اللغة في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى لأكثر من عقدين. كما عمل إعلاميًا في بلدية دبي ومكتب سمو ولي عهد دبي وهيئة الطرق والمواصلات فيما يدير حاليا شركة لإدارة العلاقات العامة وخدمات الترجمة وصحيفة هندية إلكترونية.

ومع كونه مدربا عربيا لمئات من الطلاب من مختلف أنحاء العالم فقد نال أسلوبه المبتكر في التدريس ومقالاته الممتازة باللغة العربية حول القضايا المعاصرة إشادة كبيرة داخل الدولة وخارجها.

ويشارك نسيم في العديد من الأندية العربية في الإمارات من خلال تقديم موضوعات مختلفة ويعمل حاليا على إنجاز مبادرات مختلفة لتعزيز وترويج اللغة العربية بين الجاليات الأجنبية.

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