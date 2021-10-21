"شكرا لعطائك" يكرم 100 أُم متطوعة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – جميلة إسماعيل

برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، نظم فريق شكرا لعطائك التطوعي بالتعاون مع فريق غاية التطوعي المبادرة التحفيزية لتكريم 100 أم متطوعة في مسرح مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بإشراف بدرية جمعة الحوسني رئيس فريق غاية التطوعي.

وأشاد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، الرئيس الفخري لفريق شكرا لعطائك التطوعي بالدور الوطني المسؤول للأمهات المتطوعات، وأهمية غرس القيم الوطنية والإنسانية في نفوس أبنائهن، وحثهم على المشاركة الإيجابية في كل ما يعزز مسيرة البناء والتطور والنهضة في الوطن رغم التزاماتهن الكثيرة في الحياة على نحو يعكس القيمة الحقيقية للدور الأسري في التنشئة الصحيحة للأبناء والبنات وتوجيههم نحو المشاركة في الجوانب الاجتماعية المفيدة والمهمة لجميع أفراده بما يعزز الفوائد المرجوة.

كما أوضح سيف الرحمن أمير، رئيس فريق شكرا لعطائك التطوعي أن المبادرة تؤكد على قيمة التقدير والامتنان للدور الكبير للأمهات في جميع المجالات الحياتية وأهمية



التأثير الإيجابي في أبنائهم لإعداد جيل يحمل ثقافة التطوع لفائدة وطنه ومجتمعه. مشيرا إلى أهمية مثل هذه المبادرات لتشجيع الأسر على القيام بالأدوار الإيجابية. مُعبرا في الوقت ذاته عن شكره وتقديره للدور الإيجابي لشركاء النجاح والمتمثلة بمؤسسة زايد العليا للأعمال الخيرية والإنسانية، ووثيقة الولاء والانتماء، وفريق فزعة التطوعي، وشبكة رؤية الإمارات الإعلامية.

وأكدت بدرية جمعة الحوسني على أن أمهات المتطوعين يقمن بدور فعال ومسؤول في غرس ثقافة التطوع في نفوس أبنائهن لتعزيز قيمة هذا العمل الكبير والمهم حتى يكونوا شركاء في خدمة الوطن والمجتمع. وأضافت : "وقالت إن التجاوب من أمهات المتطوعين يؤكد على أهمية تشارك الأدوار بين جميع الفئات لتحقيق النتائج الإيجابية".

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