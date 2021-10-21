ترخيص المركبات الجديدة "الخفيفة" للشركات بالشارقة لعامين
أصبح بإمكان الشركات المسجلة في إمارة الشارقة تسجيل المركبات الجديدة وحديثة الصنع "المركبات الخفيفة" لمدة عامين متتاليين من خلال شرطين أساسيين هما تقديم شهادة تأمين سارية المفعول بنفس المدة واستيفاء الرسوم المستحقة لذلك تسهيلاً على المتعاملين وتحقيقاً لرؤية شرطة الشارقةالمنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.
واكد المقدم عبد الرحمن خاطر رئيس قسم ترخيص الآليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حرص القيادة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكل يسر وكفاءة عالية ،داعيا مختلف فئات المتعاملين من أفراد وشركات إلى الإستفادة من الخدمات التي تتيحها شرطة الشارقة في إنجاز معاملاتهم حيث تحرص القيادة على تبسيط إجراءات الحصول على خدماتها بصورة متميزة وصولاً إلى رضا وإسعاد المتعاملين.