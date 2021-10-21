ترخيص المركبات الجديدة "الخفيفة" للشركات بالشارقة لعامين

أصبح بإمكان الشركات المسجلة في إمارة الشارقة تسجيل المركبات الجديدة وحديثة الصنع "المركبات الخفيفة" لمدة ‏عامين متتاليين من خلال شرطين أساسيين هما تقديم شهادة تأمين سارية المفعول بنفس المدة ‏واستيفاء الرسوم ‏‏المستحقة لذلك تسهيلاً على المتعاملين وتحقيقاً لرؤية شرطة الشارقةالمنسجمة مع ‏الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات ‏المقدمة‎.‎

واكد المقدم عبد الرحمن خاطر رئيس قسم ترخيص الآليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حرص القيادة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكل يسر وكفاءة عالية ،داعيا ‏مختلف فئات المتعاملين من أفراد وشركات إلى الإستفادة من الخدمات التي تتيحها شرطة ‏الشارقة في إنجاز معاملاتهم حيث تحرص القيادة على تبسيط إجراءات الحصول على خدماتها بصورة ‏متميزة وصولاً إلى رضا وإسعاد المتعاملين.‏

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