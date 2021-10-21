«الاتحادية للموارد البشرية» تدشن حزمة خدمات عبر تطبيقها الذكي

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

دشنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، حزمة من الخدمات الجديدة عبر تطبيقها الذكي FAHR، ويقدم عشرات الخدمات الذكية، تفيد موظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية، وجمهور المتعاملين.

وقالت شيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة: إن الخدمات الجديدة التي أطلقتها الهيئة عبر تطبيقها الذكي تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لتطوير أدوات وآليات العمل الحالية في الحكومة الاتحادية، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية وكافة متعامليها، وتمكينهم من الوصول إليها من أي مكان، وعلى مدار الساعة.

وذكرت أن أهم ما يميز التطبيق أنه أتاح لموظفي الحكومة الاتحادية إمكانية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي.

خدمات

وأشارت شيماء العوضي إلى أن الخدمات الجديدة التي تم تدشينها عبر تطبيق الهيئة الذكي تم تخصيصها لموظفي الحكومة الاتحادية، وتتضمن: خدمة الاطلاع على عقود العمل والتوقيع عليها إلكترونياً، وتقديم طلبات كوفيد 19، مثل: طلب العمل عن بعد، وتقديم نتيجة فحص كوفيد 19، وإدراج بطاقة التطعيم الخاصة بكوفيد 19 في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وخدمة تقييم أداء الموظف الجديد خلال فترة الاختبار، بالإضافة إلى خدمتي تسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية.

إجازة إكسبو

وأوضحت شيماء العوضي أن التطبيق يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية إمكانية التقدم بطلب للحصول على الإجازة الاستثنائية الخاصة بزيارة إكسبو 2020،

وبينت أن التطبيق الذكي يفيد بشكل مباشر موظفي ومسؤولي 41 وزارة وجهة اتحادية، كما تم تحميل التطبيق منذ إطلاقه وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 83 ألف مرة، وتم خلال نفس الفترة تنفيذ 395 ألف إجراء موارد بشرية عبره، مبينةً أن فريق دعم مستخدمي التطبيق الذكي في الهيئة تعامل بحرفية عالية مع 4250 طلب دعم فني مقدمة عبر التطبيق.

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