إطلاق حملة «اليوم العالمي للطاقة» في دبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها السنويّة للاحتفاء بـ «اليوم العالمي للطاقة»، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بجهودكم نصنع الفرق. لنبدأ الآن»، وتأتي الحملة في إطار جهود الهيئة المتواصلة لإشراك الجمهور في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها ودعم استدامتها.

رفع كفاءة

ويسلّط «اليوم العالمي للطاقة» الضوء على أهمية رفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة بشكل مستدام، والتأكيد على أهمية تطوير سياسات وطنية للطاقة تدعم التنمية المستدامة وتساعد في التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة.

إضافة إلى تعزيز السياسات المسؤولة عن تنفيذ وتطوير آليات وأُطر تبادل الخبرات بين مختلف دول العالم، وتشجيع الإسراع في عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى مواصلة السعي لتشجيع الاستخدام المسؤول والرشيد للطاقة لحماية البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على مواردنا الطبيعية الثمينة.

وتدعو هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور، والجهات الحكومية والخاصّة، والمنشآت التعليمية في مختلف إمارات الدولة، للاستفادة من المواد التوعوية الخاصة باليوم العالمي للطاقة، المتاحة على موقعها الإلكتروني، التي تسلط الضوء على أهمية الطاقة في حياتنا، وأثرها في مختلف مناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما تدعو الهيئة أفراد المجتمع إلى المشاركة في «التعهد الأخضر» المتاح عبر موقعها الإلكتروني، للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي، عبر اتباع سلوكيات يومية بسيطة.

رؤية استشرافية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يشكل «اليوم العالمي للطاقة»، المبادرة التي اعتمدها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع أربع وخمسين دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلي كل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

والاتحاد الأفريقي من خلال إعلان دبي، في الـ 22 من أكتوبر عام 2012، مثالاً على الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص مستقبلية لأجيالنا القادمة، ودعم السياسات التي من شأنها دعم العمل المناخي العالمي، والارتقاء بكفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع للحد من الممارسات التي تضر بالبيئة.

التزام

وأضاف معالي سعيد الطاير: «نلتزم بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وفر تراكمي

حققت برامج ومبادرات الترشيد، التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2011 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.44 تيراوات ساعة من الكهرباء و6.7 مليارات جالون من المياه، بما يعادل توفير 1.35 مليار درهم، وتقليل 1.22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

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